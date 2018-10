ESCLUSIVA TMW - Ds Cuneo: "Richiesta Pisa giusta. Serve darsi una regolata"

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Sergio Borgo, ds del Cuneo, ritiene che la richiesta del Pisa di fermare il campionato di C in attesa della definizione della posizione delle società Novara, Virtus Entella, Pro Vercelli e Siena possa essere giustificata. "Diciamo che nella... non logica c'è una logica. Oggi riflettevo con il nostro allenatore - dice Borgo a Tuttomercatoweb.com - e analizzavamo che se salta il turno di domenica il Cuneo si troverà con 6 gare su 8 giocate in trasferta e questo è un elemento certamente destabilizzante. Il Novara per esempio è stato fermato in autostrada mentre andava a giocare le sue partite che non sono poi state disputate. Quella che stiamo vivendo è' una situazione figlia di un disagio che non ha trovato una soluzione. Credo che il Pisa abbia tutto sommato fatto bene a mettere sul tavolo questa richiesta: il trenta ci sarà una decisione, non so cosa accadrà. Certo, ora si sta esagerando".

Dunque il Pisa fa bene: perchè?

"E' una richiesta normale. Una richiesta danni sarebbe una minaccia non campata per aria. Tutto è plausibile. Ora bisogna darsi una regolata".