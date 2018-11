ESCLUSIVA TMW - Ds Entella: "Bravi a non mollare e rimanere concentrati"

Fonte: Dal nostro inviato, Marco Conterio

Raggiunto in quel di Amsterdam in occasione del WyScout Forum di Amsterdam, il ds della Virtus Entella, Matteo Superbi, ha parlato a TMW: "Queste occasioni interessanti dal punto di vista lavorativo, danno l'opportunità di allargare i propri confini".

Il caos estivo è alle spalle?

"Abbiamo cercato di girare pagina, sono stati mesi difficili in cui il mister, lo staff e i ragazzi sono stati bravi. Trovarsi in questa situazione non è stato facile, non abbiamo mollato e si sono sempre allenati bene. I risultati di questo inizio di stagione lo dimostrano: non era facile buttarsi in un campionato già iniziato con testa e fisico. Va fatto un applauso per quanto fatto finora".

Conta la testa.

"È come sempre un aspetto fondamentale. Poi indubbiamente abbiamo tenuto la concentrazione a livello alto, la squadra ha dimostrato di essere ben allenata a livello fisico. L'allenamento specifico che ti dà la partita è difficile da riproporre in allenamento. Ora avremo un periodo impegnativo di qui a Natale, dovremo essere bravi a centellinare le varie energie e fare qualche rotazione quando opportuno. Speriamo di arrivare a Natale con un bel po' di punti da parte, per noi sarebbe importante".