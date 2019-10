Fonte: dai nostri inviati Claudia Marrone e Marco Pieracci

Massimo Andreatini, ds della Fermana, ha parlato ai microfoni di TMW a margine dell'incontro con gli arbitri in programma negli uffici della Lega Pro a Firenze: "Gli arbitri? L'inizio dei campionati è sempre difficile da giudicare, perché tutti siamo in fase iniziare, di rodaggio. Le nuove regole devono essere chiare ed eseguite. La sconfitta col Padova? La squadra ha reagito al doppio svantaggio in maniera encomiabile. La prestazione mi fa coraggio perché c'è sempre stata tranne nella gara col SudTirol. La nuova squadra? Il campionato è lungo e logorante, tutti gli effettivi che abbiamo daranno una mano per aggiungere i tasselli che servono per centrare la salvezza".