ESCLUSIVA TMW - Ds Fermana: "Soddisfatti del mercato. Neglia, che gol!"

Archiviato il mercato di gennaio per la Fermana il mese di febbraio è iniziato con la bella vittoria di ieri sera in casa della Sambendettese. Oggi, dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, prende la parola Fabio Massimo Conti, ds della Fermana.

Direttore, iniziamo dal mercato. Che giudizio da al vostro operato?

"Siamo soddisfatti. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati e tre dei quattro nuovi acquisti erano in campo già a San Benedetto".

Rimpianti?

"No, ma ci è dispiaciuto veder saltare in extremis l'arrivo di Malick Mbaye dal Chievo. Sarebbe stata per noi la ciliegina sulla torta del nostro mercato, ma rimaniamo soddisfatti di quanto fatto".

Dal mercato al campo, la vittoria nel derby di ieri sera è stato un risultato importante.

"Abbiamo sofferto tanto sugli esterni nella prima frazione, poi il mister ha cambiato modulo e interpreti e siamo stati in grado di ribaltare la situazione. Sono contento della prestazione, per una vittoria portata a casa grazie alla tenacia, al grandissimo gol di Neglia e alle parate miracolose di Ginestra nella prima frazione".

Nel prossimo weekend vi attende un altro test di alto livello contro il SudTirol.

"A mio avviso la loro rosa è fra le più forti e complete del girone. Hanno fisico e tecnica che si esaltano nel gioco collettivo. Dovremo avere il piglio giusto per fare risultato contro di loro. Un atteggiamento simile a quello della seconda parte della gara di ieri".

Chiudiamo tornando al mercato. A suo avviso chi si è mosso meglio in questa finestra di gennaio?

"In generale è facile pensare al Monza che, grazie alla classifica e alle possibilità economiche, si è già potuto contrare su colpi da Serie B per il futuro, così come al Bari che con Maita, Laribi, Ciofani e Costantino, che conosco molto bene, ha fatto un mercato di altissimo livello. Nel nostro giorne, invece, hanno fatto bene Vicenza, Reggiana e Carpi oltre che Triestina, Vis e Cesena".