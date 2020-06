esclusiva Ds Francavilla: "Stagione da incorniciare: ai playoff possiamo far bene"

Una stagione in crescendo quella della Virtus Francavilla che, in virtù del nono posto in classifica nel Girone C, parteciperà ai playoff. Playoff su base volontaria, ma un'occasione che i pugliesi non vogliono lasciarsi scappare.

Di questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il direttore sportivo dei biancazzurri, Mariano Fernandez.

Serie C nuovamente in campo con playoff, che riguardano anche voi, e playout: tutto preventivabile?

"La decisione del Consiglio Federale non ci ha sorpresi più di tanto, da una settimana avevamo già attivato tutte le procedure necessarie per far allenare la squadra: abbiamo deciso, con il presidente, di fare questo ulteriore sforzo economico perché siamo convinti di poter fare bene, esattamente come stavamo facendo in campionato. E' un risultato importante quello raggiunto, e credo che la squadra avrebbe potuto fare ancora meglio perché era in crescita. Ora dobbiamo fare di tutto per mettere i ragazzi nella condizione ideale per giocare al meglio gli spareggi".

Quali sono gli obiettivi di questo mini torneo che a breve si aprirà?

"Vogliamo cercare di arrivare più avanti possibile. Sarà dura visto lo stop, siamo stati fermi più di due mesi e questo non succede quasi mai, ma l'importante è sfruttare bene il tempo che ci separa dal via ai playoff: le condizioni influiranno, dovremmo essere pronti".