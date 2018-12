ESCLUSIVA TMW - Ds Gallo: "Controlli più costanti per uscire dalla crisi della C"

© foto di Federico Gaetano

Tanta esperienza tra i professionisti e diversi anni al fianco di Gabriele Martino, di cui è stato stretto collaboratore. Giovanni Gallo, palermitano doc, è un decano dei direttori sportivi italiani, con parentesi prestigiose a Teramo e Carrara. Con lui TuttoMercatoWeb ha parlato dello stato di salute della terza serie, tra un possibile approdo al semiprofessionismo e auspicabili riforme negli indirizzi di controllo economico dei club.

Semiprofessionismo ed eventuale riduzione del numero dei club: quale futuro sarebbe più auspicabile per la serie C?

"Io non modificherei regole e format attuali. Va bene anche l'organizzazione che c'è. Servono semmai controlli serrati, severi e rapidi. Tagliare 30 squadre, per esempio, lasciando inalterate le forme di controllo sulla salute dei club, a cosa servirebbe? Occorre dare segnali forti, verificare in profondità le credenziali di una società. E soprattutto è necessario che determinati organi preposti siano sempre presenti, anche durante una stagione, e controllino costantemente i bilanci. La Covisoc non può limitarsi ad essere un mero organo "notarile" che verifica entrate ed uscite. Le carte di un club vanno visionate sempre, in maniera dettagliata. L'errore sta a monte: alcune società non dovrebbero neanche essere iscritte al campionato. Sono club che conoscono i loro problemi, e magari sanno di non poterli risolvere. E poi andrebbero accelerati e chiariti i tempi della giustizia sportiva. Tutti ricorderanno, quando ero a Teramo, della penalizzazione che ci fu inflitta verso la fine del campionato e ciò ci costò i play-off".

A proposito, che ricordi ha di Teramo?

"Forse è stata l'esperienza personale migliore da un punto di vista ambientale e professionale. Avevamo un duplice obiettivo: salvarci e garantire un bilancio sano. Quell'anno facemmo un campionato d'alta classifica e vendemmo anche Bondi in A, al Messina. E al suo posto prendemmo Leon. Veniva dall'Avellino e molti non credevano in lui. Fu una mia scommessa e ci presi. L'anno seguente tornò alla Reggina in A. Successivamente Preziosi mi chiese personalmente un consiglio: gli dissi che poteva puntarci. E lo prese a Genova".

Che valori stanno emergendo secondo lei dal campionato di C?

"Io credo che non ce ne siano tanti. Questo campionato, rispetto agli altri anni, mi sembra che abbia abbassato la propria qualità generale. Questo togliendo chiaramente quelle 4-5 società che aspirano realmente ad andare in B, magari spinte anche da una grande piazza che preme in questo senso. Alcuni invece vedono la cadetteria solo come risoluzione dei loro problemi finanziari. Ma per vincere serve la mentalità giusta anche quando vai su campi che possono essere apparentemente abbordabili. E spesso si finisce per fare brutte figure. Poi è normale che un calo si possa avere durante una stagione, o per infortuni che si accavallano o per stanchezza generale. Fatto sta che dipende sempre da come arrivi allo sprint finale delle ultime 6-7 partite, sia fisicamente sia mentalmente. In C, nel rush finale, questi aspetti prevalgono sulla tecnica e sulla tattica. Prendiamo il Cosenza, che ha vinto i play-off. Gli spareggi sono sempre un campionato a parte. Là non basta avere giocatori di nome, ma sono decisivi aspetto nervoso e smalto atletico. La Carrarese, ad esempio, oltre a grandi nomi ha soprattutto un allenatore fuori categoria, che è in grado di gestire un gruppo in momenti di tensione e di difficoltà. Baldini è il vero valore aggiunto di questa Carrarese, il segreto di un possibile successo. Lui poi ha affiancato due persona di fiducia come Marchionni e Berti. Un segno di stabilità e di leadership, anche nei confronti dei giocatori stessi che, in qualsiasi momento di difficoltà, sanno di avere dei punti di riferimento chiari e indiscussi".

Un pregio che spesso va in contrasto con contesti confusionari che si riscontrano altrove.

"E qui bisognerebbe affrontare un discorso lungo e complesso. In effetti una discussione sul ruolo del Direttore Sportivo, attualmente assai svilito, sarebbe necessario farla. Oggi c'è spesso confusione di ruoli, e un'invasione eccessiva dei presidenti negli affari tecnici di una squadra, quando invece dovrebbero limitarsi esclusivamente a chiedere conto di alcuni aspetti specifici, senza esondare dai loro compiti. Esistono direttori da scrivania e direttori di campo. Questi ultimi dovrebbero avere autonomia gestionale, senza interferenze. Ma il calcio negli ultimi anni è cambiato molto, e spesso in peggio".

Tuttavia la voglia di rientrare è sempre grande...

"Quella non è mai mancata. Oggi mi aggiorno, giro i campi, di C e non solo, e osservo tanti talenti crescere. Far parte di un progetto serio e credibile non potrebbe che inorgoglirmi. Resto un direttore di campo, come lo sono sempre stato. E con l'entusiasmo di sempre".