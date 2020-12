esclusiva Ds Livorno: "Spinelli sistemerà la nostra posizione: servono dai 4 ai 6 innesti"

Una situazione ancora intricata quella che si vive a Livorno, con il mercato ormai alle porte. Arduo il lavoro del Ds Raffaele Rubino, che guarda però con fiducia al domani, come ha confermato lo stesso ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Sono molto felice del rientro di Aldo Spinelli, la sua presenza sicuramente permetterà alla società di sistemare la nostra posizione, sono certo che è già a lavoro, come lo sono io. Non è certo una scoperta il fatto che dobbiamo rimpiazzare i giocatori persi a seguito dello svincolo (Agazzi, Porcino, Marsura e Murilo, ndr), è proprio un'esigenza numerica per rimettere in piedi la struttura di squadra, e a ogni modo per esser competitivi servono dai 4 ai 6 innesti, uno o due per ogni reparto. Conteremo intanto su Mazzarani, che è sempre rimasto qui a Livorno e ora sarà tesserato".

La nota va poi a Pasquale Maiorino: "Non ha dimostrato la volontà di restare. Noi vorremmo chiaramente trattenere solo chi, invece, questa volontà la ha, quindi troveremo una soluzione: è un giocatore integro, che ha il suo mercato, valuteremo insieme le varie situazioni".