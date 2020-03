esclusiva Ds Novara: "Porte chiuse, ma in campo si sudano addosso: paradossale"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, per commentare l'obbligo di disputare a porte chiuse anche le partite di Serie C a seguito dell'allarme Coronavirus, è intervenuto il Ds del Novara Orlando Urbano: "Siamo purtroppo impotenti, come club, davanti a decisioni statali, che vanno ben oltre il sistema calcio. Abbiamo però fatto presente che in Serie C si vive soprattutto di introiti derivati dall'afflusso negli stadi, non siamo in Serie A dove ci sono diritti tv e sponsor decisamente importanti, per noi 2-3 mesi a porte chiuse equivalgono a un bagno di sangue sotto il profilo economico: sette gare a porte chiuse sono già molte. Mi sarebbe semmai piaciuto vedere, a livello nazionale, un metodo applicato a tutto. Anche perché mi chiedo: ma si stanno davvero prendendo le giuste precauzioni, si stanno facendo davvero cose per preservare la salute collettiva? Si chiudono le porte degli stadi perché non ci sarebbe la possibilità di tenere i tifosi a un metro di distanza l'uno dall'altro, ma si permette ai giocatori di andare in campo a mettersi le mani in faccia, a sudarsi addosso. Ho delle perplessità, ci sono cose non chiare, sono confuso da questo modo di prendere precauzioni. Il tifoso rischia e il giocatore no? Cosa è davvero il Coronavirus? Spero comunque si possa presto recuperare il danno subito".