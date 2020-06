esclusiva Ds Novara: "Soddisfatti della decisione, ma vorremmo una classifica veritiera"

Con playoff e playout, ripartirà anche la Serie C.

Tra le formazioni che possono ancora giocarsi il sogno Serie B c'è il Novara. I microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il Ds degli azzurri Orlando Urbano, che ha parlato del momento dei suoi.

La Serie C ripartirà con i playoff: come avete accolto la preventivabile notizia?

"Ci siamo preparati in tempi non sospetti, e già da dieci giorni abbiamo predisposto visite mediche e allenamenti individuali per i nostri ragazzi, che possono sfruttare il centro sportivo Novarello, uno dei più attrezzati di Italia. Poter avere queste strutture, ben predisposte anche per situazioni di criticità, è sicuramente un vantaggio".

Avreste preferito fosse ripartito il campionato?

"Il tempo ormai era poco, il Consiglio Federale ha deciso tardivamente e doveva considerare l'arco temporale per terminare al meglio la stagione. Giocare playoff e playout era la strada più corta, a noi non dispiace come soluzione. Però chiediamo una cosa: abbiamo disputato anche meno gare di altre società, che magari non hanno neppure pagato gli stipendi di gennaio e febbraio nei tempi previsti, vorremmo che fossero applicati in merito i regolamenti federali. Da tradurre con le conseguenti penalizzazioni, di modo che la classifica sia quanto più veritiera possibile".