ESCLUSIVA TMW - Ds Novara: "Struttura valida, rosa solo da puntellare"

© foto di Federico De Luca

Per un punto della situazione in casa Novara, prossimo al secondo anno di C dopo la retrocessione dalla B, i microfoni di Tuttomercatoweb.com hanno contattato il Ds del club Moreno Zebi.

Al via il mercato, che per il momento sembra essere prevalentemente concentrato sulle uscite: è così?

"E' evidente che il Novara ha sotto contratto molti giocatori, e le uscite sono quindi necessarie e fisiologiche. I nostri giocatori, e questo non lo dico solo io ma anche la loro storia, sono tutti di ottimo livello, e hanno attenzioni da svariati club: questo non significa che siano operazioni facili. E adesso che hanno il contratto con noi, saranno tutti convocati per il ritiro".

Da snellire principalmente la lista over, tanti rumors su Cacia e Perrulli.

"Sul mercato si devono intercettare le esigenze e le necessità di tutti, è un periodo in cui si vive di momenti e dove tutto può cambiare da un momento all'altro. Noi siamo vigili, disposti ad ascoltare tutto e tutti, ma in questo momento è prematuro fare nomi e cognomi, i cambi di dinamiche sono davvero imprevedibili. Non forziamo nulla, né in entrata né in uscita".

A proposito di entrate. Su quelle come sta lavorando il Novara?

"E' chiaro che qualcosa faremo, per dare un segnale circa la nostra volontà di voler progettare e fare le cose per bene. Qualcosa potrebbe muoversi a breve, ma non sarà un mercato massiccio, crediamo che la struttura di partenza sia già di buon livello, va solo puntellata".

Che obiettivi vi siete posti?

"Vogliamo fare bene le cose per disputare un buon campionato".