ESCLUSIVA TMW - Ds Piacenza: “Italiano tecnico nato. Trapani, ce la giochiamo”

© foto di Dario Raimondi

“Cercheremo di fare il massimo per conquistare la Serie B... dobbiamo andare a Trapani a giocarci la partita”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Piacenza, Luca Matteassi, in vista della partita di sabato contro il Trapani, decisiva per la promozione in Serie B.

Matteassi ritroverà Italiano dopo i trascorsi da compagni di squadra. “Sono stato suo compagno a Verona e - ricorda il dirigente biancorosso - era già un allenatore in campo. Il Trapani ha calciatori che possono risolvere la partita, dovremo prestare la massima attenzione. Le vicende societarie del Trapani? Non mi riguardano, non voglio entrarci. Pensiamo - continua Matteassi - soltanto alle questioni di campo”.

Il lavoro del direttore sportivo del Piacenza non è passato inosservato. Inevitabile che il telefono squilli da più parti. Lui, intanto, glissa. “Penso soltanto a questa partita. Il telefono - scherza il dirigente - squilla per qualche intervista.... e per quello che riguarda il Piacenza”. Ed ecco che la testa torna al campo, alla partita di sabato. “Stiamo cercando di curare tutti i dettagli, sarà una partita che potrà essere risolta in qualunque modo. Entrambe le squadre daranno battaglia fino alla fine. Ad inizio anno - dice - l’obiettivo era stare più in alto possibile. I ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile, spero - conclude - che sabato arrivi la ciliegina”.