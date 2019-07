ESCLUSIVA TMW - Ds Pro Vercelli: "Allenatore? Sarà scelto entro il 10 luglio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nome che sembrava forte per la panchina della Pro Vercelli era quello di Alberto Gilardino, ma la situazione, dopo i primi contatti, è rimasta in stand by. I microfoni di Tuttomercatoweb.com, per un punto della situazione, hanno contattato il DS della bianche casacche Massimo Varini:

"L'accordo con Gilardino non c'è. Ho sentito qualche profilo per la panchina, e in settimana probabilmente annunceremo il nuovo tecnico: dovrò prima incontrarmi con il presidente, da mercoledì in poi, e dopo il colloquio decideremo. Comunque è una situazione che risolveremo entro il 10 luglio, i ragazzi più giovani per quella data sono chiamati in pre ritiro per le prime valutazioni, quindi vogliamo essere pronti e avere la loro guida".