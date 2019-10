Fonte: dai nostri inviati Claudia Marrone e Marco Pieracci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Varini, ds della Pro Vercelli, ha parlato ai microfoni di TMW a margine dell'incontro con gli arbitri in programma negli uffici della Lega Pro a Firenze: "L'incontro con gli arbitri? Sono appuntamenti fissi, nelle prime partite che abbiamo fatto è andato tutto regolare. Ci sono tanti arbitri giovani, ma il livello è stato buono. Nessuna cosa negativa. L'avvio di stagione col nuovo corso? Sappiamo qual è il nostro obiettivo, che dobbiamo centrare e potremo farlo anche nelle ultime gare di campionato. Serve serenità per i momenti difficili, o in occasione di gare non esaltanti come quella di ieri. Dobbiamo sempre muovere la classifica per centrare la salvezza. Gilardino? Sta lavorando con tanti giovani del nostro vivaio, con Alberto che è alla prima esperienza e deve capire fino in fondo cos'è la Serie C. Le difficoltà che abbiamo trovato erano in preventivo. Stiamo crescendo".