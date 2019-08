ESCLUSIVA TMW - Ds Pro Vercelli: "Ora le uscite. Che saranno compensate"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Esordio positivo, in Coppa Italia, per la Pro Vercelli che, battendo il Rende, centra il passaggio al secondo turno della competizione, dove affronterà l'Ascoli. Con una squadra in divenire.

Di tutto questo, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ne ha parlato il Ds Massimo Varini.

Dopo un'estate un po' tribolata, c'è un positivo esordio della Pro Vercelli.

"In questo caso è tutto molto relativo, i sostituti dei ragazzi che sono partiti, e che saranno poi i nuovi volti, non hanno giocato, ma la nota lieta arriva dai giovani scesi in campo: si sono messi in ottima luca, giocando davvero una buona gara. L'amaro in bocca, però, ce lo lascia l'infortunio di Sangiorgi, uno degli elementi su cui avevamo pensato di puntare molto".

Questo infortunio vi farà tornare sul marcato per la zona nevralgica del campo?

"No, non credo, in mezzo alla fine siamo in buon numero. Devo prima fare delle uscite, che saranno compensate".

Si parla però dell'arrivo di Franchino...

"Si, probabilmente arriverà, ma perché in quella zona c'è esigenza numerica, al netto delle uscite".

Ci sarà poi la sfida di Ascoli: che gara sarà?

"Andremo ad Ascoli con lo stesso organico visto ieri, faremo la nostra gara con serenità: in campo ci saranno ancora molti classe 2000 e 2001, prenderemo quel che viene. Di certo, però, speriamo di fare bene".