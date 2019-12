ESCLUSIVA TMW - Ds Reggiana: "Avevamo sogni importanti: li abbiamo realizzati"

Tra le maggiori sorprese che ha regalato la Serie C, c'è sicuramente la Reggiana che, partita da ripescata dalla D, si trova ora al terzo posto del Girone B: classifica conquistata a margine di un primo giro di boa strepitoso, che ha messo in luce le ambizioni del club.

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il Ds granata Doriano Tosi.

Girone di andata chiuso al terzo posto a -8 dalla vetta. Se a luglio le avessero pronosticato ciò, ci avrebbe creduto?

"Questa situazione faceva parte dei sogni importanti, e lo dico senza falsa modestia, perché è vero. Ma nonostante qualche difficoltà data da un organico falcidiato da infortuni e partenze, abbiamo disputato un girone di andata straordinario, con una media di due punti a partita. Nel girone di ritorno dovremmo ripeterci e fare gli stessi numeri, se non migliorarli".

E' forse questa la cosa più difficile?

"Assolutamente si, ripetersi non è mai facile. Ma mi aspetto lo stesso atteggiamento e la stessa mentalità vista finora, mister Alvini e il suo staff tecnico hanno fatto un ottimo lavoro".

Ci sarà il mercato invernale ad aiutare...

"Qualcosa faremo. Speriamo di recuperare presto Scappini, ma in attacco a ora abbiamo solo due calciatori, almeno una pedina in quel reparto è necessaria. Il resto è poi legato agli infortuni, sull'out di sinistra dovremmo ritrovare Lunetta, altrimenti anche in quel settore qualcosa sarà aggiunto; stesso discorso per la difesa".

Se le chiedessero quale è il segreto della Reggiana, cosa risponderebbe?

"Credo che nel calcio servano tre cose per fare bene: una società seria che sa fare calcio, un buono staff tecnico e giocatori che per mentalità e caratteristiche tecniche siano funzionali al progetto. Noi abbiamo costruito questo, ci dicevamo che eravamo da 7-8° posto ma noi sapevamo di poter fare un piccolo passo in più: ci eravamo detti di fare meglio, così è stato".