esclusiva Ds Reggiana: "Solo noi e il Bari volevamo riprendere a giocare. Finale giusta"

"Sono molto felice che in finale siano arrivati gli unici due club che in una delle ultime assemblee aveva detto di voler giocare almeno i playoff, qualora non fosse stato possibile riprendere il campionato: va dato merito sia a noi che al Bari di quanto fatto, ci abbiamo creduto fino in fondo": parola di Doriano Tosi, Ds della Reggiana, che, a tre giorni dalla finalissima playoff, è stato contattato dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Un percorso strabiliante quello della Reggiana, arrivate alla gara da miglior seconda. Come sta la squadra?

"Stiamo davvero bene, e siamo molto carichi, anche in città c'è una bella atmosfera. Reggio Emilia è una città che non ha niente da invidiare a nessuno, c'è un eccellente tessuto economico e industriale e vanta uno stadio che è un lustro per la Serie A e arricchisce anche il panorama strutturale della Serie C, oltre poi ad avere una società calcistica molto solida. La finale si inserisce nell'anno del Centenario, per noi sarebbe bellissimo portare la promozione proprio adesso: lasciamo il verdetto al campo, ma combatteremo fino all'ultimo, forti anche del bel calcio giocato che ci è stato riconosciuto da tutti".

Un combattente è Augustus Kargbo. Pare finito nel mirino dei club di A...

"E' un grandissimo giocatore che abbiamo fortemente voluto, il Crotone ce lo ha dato in prestito, le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Mi rammarica solo una cosa, circa il ragazzo, il modo in cui viene trattato in campo: subisce sempre, o menano in continuazione, ma è lui a rimetterci, spesso prende cartellini che meriterebbero gli avversari. L'arbitro che ci diresse contro il Vicenza, Matteo Gariglio di Pinerolo, lo buttò addirittura fuori per un fallo che invece aveva subito. Alle volte lui può esser plateale, ma subisce non solo il danno, anche la beffa. E' un ottimo giocatore e un bravo ragazzo, deve essere trattato come gli altri".

A proposito di arbitri. Molto club si sono lamentati per le direzioni di gara nei match contro il Bari.

"Io credo davvero che in Can C ci siano ottimi direttori di gara, questo non mi preoccupa. Sarà per altro una gara in diretta Rai, senza match di Serie A e B che distolgano l'attenzione, chiunque verrà designato sarà ben consapevole di quanto Reggiana-Bari sia importante non solo per i due club ma anche per lui stesso. Sono certo che sarà adeguato alla situazione".