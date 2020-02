ESCLUSIVA TMW - Ds Reggina: "Felici del mercato. Serie B? Piedi per terra"

© foto di Andrea Rosito

La regina del Girone C, la capolista da tempo immemore: la Reggina, in questo lungo mese di gennaio da poco terminato, non si è stravolta, ha lasciato che il mercato scorresse con soli piccoli appunti diventati poi concreti. Tre innesti e una cessione, questo il bilancio.

Commentato, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, dal Ds Massimo Taibi.

Tre soli innesti per una rosa già molto competitiva, aggregati al gruppo con largo anticipo: soddisfatti del mercato?

"Direi che siamo davvero molto soddisfatti, perché con il mister e il club avevamo programmato da tempo questi tre innesti, che abbiamo subito trovato: di fatto con il lavoro ci siamo portati avanti perché serve sempre un mesetto per l'inserimento in squadra di nuovi calciatori, e noi alla ripresa post sosta avevamo tutti. C'è stata solo un'uscita, con il presidente avevamo deciso che dovevamo rimanere così".

In virtù di questo, quindi, perché l'uscita di Salandria?

"Il ragazzo è molto legato a Reggio Calabria, ed è un giocatore importantissimo, la scelta è stata dura ma logica: a centrocampo avevamo nove elementi, lui era chiuso ma meritava di giocare. Presentandosi l'importante opportunità di Catania, abbiamo preferito optare per questa scelta".

La Serie B obiettivo dichiarato: in virtù di quanto fatto in questo mese, quanto manca al traguardo?

"Dobbiamo vivere di domenica in domenica, il campionato adesso si è fatto davvero molto duro per tutti, il girone di ritorno è sempre diverso. Dobbiamo tenere i piedi ben saldi a terra e lavorare, consapevoli che ce la giochiamo".