© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Quando la stagione sta per arrivare al via, con le gare di Coppa Italia, i microfoni di Tuttomercatoweb.com hanno contatto il Ds del Renate Oscar Magoni, per un punto della situazione.

"La rosa del Renate è già a posto e competitiva al 90%, l'unico tassello in cui si lavorerà sarà un esterno basso mancino, ma valorizzato. Piscopo? Dopo due settimane di prova con il Livorno, si è aggregato al gruppo e ha prolungato fino al 30 giugno 2021, ma il ragazzo rimane al centro del mercato, la B ancora lo sta monitorando e non escludo altre soluzioni".