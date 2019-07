ESCLUSIVA TMW - Ds Rimini: "Progetto che guarda al futuro. Ci divertiremo"

Tra i fautori del nuovo Rimini c'è sicuramente il Ds Rino D'Agnelli, ora a lavoro per costruire la squadra che lotterà nel prossimo campionato di Serie C dopo la salvezza centrata nella passata stagione.

Proprio il direttore, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Ha preso il via anche la vostra stagione: che Rimini sta nascendo?

"Sta nascendo una squadra nuova, ovviamente siamo partiti con qualche problema come tutte le start up, ma la vedo un gruppo valido che sta prendendo forma, sarà un Rimini di cuore e passione. Ovviamente avremo obiettivi diversi dalle prime della classe, ma ce la giocheremo con tutte".

A proposito di obiettivi: quali vi siete posti?

"Sicuramente vogliamo migliorarci rispetto allo scorso anno. Ho saputo che le aspettative iniziali, nella passata stagione, non sono state soddisfatte in pieno, proveremo a dare il massimo. Faremo sicuramente un campionato dignitoso".

La piazza a lungo in agitazione. Che clima si respira adesso?

"Dopo quello che è successo lo scorso anno, è normale che i tifosi fossero sconcertati, ma ora le cose sono migliorate. Abbiamo rimesso a posto un po' di cose, siamo persone serie e chiediamo solo un po' di fiducia. Con l'aiuto di tutti ci potremmo divertire".

A livello personale, perché la scelta di approdare in biancorosso?

"Rimini è una piazza storicamente importante, una bella città con una grande tifoseria. La categoria, poi, era importante, ma determinante è stato anche il progetto, che non guarda solo al presente, bensì anche al futuro".