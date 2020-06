esclusiva Ds Rimini: "Retrocessi d'ufficio: scelta che penalizza anche la città"

vedi letture

Stante l'esito del Consiglio Federale, che sarà a breve ratificato, il Rimini retrocede d'ufficio in Serie C. I microfoni di TuttoMercatoWeb.com, per un commento a caldo sulla situazione, hanno contattato il Ds biancorosso Ivano Pastore: "Visti i rumors eravamo preparati a una decisione del genere, che di giusto ha poco, eticamente e moralmente. Specie poi vedendo gli altri campionati italiani: Serie A e Serie B riprendono regolarmente il proprio corso, la Serie D ha cristallizzato la classifica... e in C che si fa? Su giocano circa 40 partite ma per promozioni e retrocessioni si cristallizza la classifica. Non ne capisco il senso e ci tuteleremo in tutte le sedi, anche con la nostra amministrazione comunale: la decisione ingiusta penalizza tutta la città".