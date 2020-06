esclusiva Ds Ternana: "Per la Coppa già d'accordo con la Juve. Pronti alla ripresa"

La stagione di Serie C riprenderà con la finale di Coppa Italia fra Juventus Under23 e Ternana. Un trofeo che verrà assegnato in gara secca e in campo neutro. Sulla sfida contro i bianconeri il ds delle Fere Luca Leone ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. “Sulla finale di Coppa non ci sono state sorprese - spiega -. Con la Juventus avevamo trovato un accordo già nei giorni scorsi e dunque adesso siamo concentrati sul ritorno in campo”.

Per il campo neutro sul quale disputare la gara c’è già qualche indicazione?

“Ancora no. Stiamo valutando alcune possibilità a metà strada fra Torino e Terni”.

Passando al tema dei playoff promozione come valuta le decisioni del Consiglio Federale?

“Prima di tutto voglio fare i complimenti a Monza, Vicenza e Reggina che sono state meritatamente premiate con la promozione in Serie B. Sul fronte dei playoff, invece, come Ternana abbiamo sempre mantenuto una linea coerente fin dall’inizio. Qualora ci fosse stata la possibilità di terminare la stagione sul campo saremmo stati favorevoli”.

Non poche società però hanno parlato di protocolli sanitari inattuabili.

“Ogni opinione è meritevole di rispetto. Per quanto mi riguarda vedo i protocolli come un investimento e non una spesa. Se il calcio è solo un costo, solo un peso, forse è meglio concentrarci su altro. In più sia il Governo che la FIGC in queste settimane hanno attivato tutta una serie di strumenti come la CIG per aiutare le società calcistiche. Credo la ripresa sia giusta, anche per dare un po’ di serenità alle persone che in questi mesi hanno sofferto tanto”.

Ultima considerazione sulla ripresa. Come sta la squadra in vista della ripartenza?

“Ancora è difficile dirlo. Abbiamo ripreso gli allenamenti individuali già da una settimana e nei prossimi giorni riprenderanno quelli collettivi. La squadra ha lavorato in casa ma non è certo la stessa cosa che allenarsi sul campo insieme ai compagni. Non sarà semplice, anche perché fra 20 giorni saremo già in campo per una partita importante come la finale di Coppa Italia. Dopo due mesi e mezzo di stop sarà molto complicato”.