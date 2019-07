ESCLUSIVA TMW - DS Vibonese: "Obiettivo salvezza con squadra giovane"

Che mister Modica fosse il candidato numero uno per la panchina della Vibonese era cosa nota, ma nel weekend la conferma è arrivata, e da oggi il club può partire per il nuovo corso, pronto al prossimo campionato di C. Un punto delle situazione, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è tracciato dal DS Simone Lo Schiavo.

Arriva la scelta del tecnico: perché Modica?

"La scelta di Modica rispecchia il nostro progetto, vogliamo intraprendere un calcio propositivo e valorizzare i giovani, abbiamo optato per nuove linee guida e deciso di iniziare un altro progetto. A ogni modo ci tengo a ringraziare il vecchio staff, mister Orlandi, il suo vice Modesto e Consiglio per il lavoro che hanno svolto, a Vibo sono stati fautori di qualcosa di straordinario".

Quali sono queste nuove linee guida?

"La nostra età media era già bassa, ma verrà ulteriormente abbassata proprio perché puntiamo alla valorizzazioni di giovani che un domani, magari, potranno andare anche a giocare in categorie superiori. Siamo alla ricerca delle giuste pedine per il 4-3-3 che vuole il mister".

Per quanto invece riguarda gli obiettivi stagionali a livello di classifica?

"Il principale obiettivo è una salvezza tranquilla, che lo scorso anno abbiamo ottenuto già a dicembre, poi vedremo quello che ci aspetterà. Soprattutto quest'anno, con il girone di ferro che ci attende, è vietato fare voli pindarici, rischiamo di farci male".