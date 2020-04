esclusiva Ds Vibonese: "Orgogliosi delle parole di Infatino. Bella la sinergia creata col territorio"

Una terra, la Calabria, che troppo spesso è alla ribalta delle cronache per fatti negativi, ma che ha invece molto di positivo, un positivo che troppo raramente viene raccontato. Una terra da scoprire, nel suo profondo.

E che, attraverso delle società di Serie C, ha fatto parlare positivamente di sè: Catanzaro, Reggina, Rende e Vibonese si sono unite a supporto del territorio nell’emergenza Coronavirus, dando vita a una raccolta fondi .

Della quale, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato il Ds della Vibonese Simone Lo Schiavo.

"La Calabria è terra di persone con grande senso di solidarietà", parola del presidente FIFA Infantino.

"Indubbiamente il plauso del presidente della FIFA è stato per noi motivo di orgoglio, perché è vero, c'è una bella Calabria da raccontare, quella solidale, che aiuta le persone in difficoltà. Con il ricavato della raccolta fondi si sosterrà l’Associazione Banco Alimentare Calabria, e si andranno a reperire i beni per tutti coloro che non possono permettersi quelli di prima necessità: è stato bello vedere la sinergia con cui abbiamo lavorato con le altre società, oltre ogni campanilismo".

Fa parlare di sè, in modo positivo, la Calabria, ma anche il calcio.

"Il calcio di Serie C non è quello patinato che si vede spesso sui giornali, ha un impatto mediatico diverso ma, come dice Ghirelli, è davvero il calcio dei comuni e della solidarietà, ha una missione sociale che siamo contenti di portare avanti anche attraverso queste iniziative".

Vi aspettate adesione anche da altri mondi?

"Hanno già aderito ex calciatori come Perrotta, Iuliano, Padovano, Fiore, personaggi dello spettacolo, una società pallavvolistica di Vibo Valentia, la Tonno Callipo, che milita in Serie A. Siamo davvero soddisfatti di quello che è stato".