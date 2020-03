esclusiva Ds Vibonese: "Se si proroga chiusura stadi, rischio collasso per la C"

Porte chiuse, anche nel Girone C di Serie C, l'unico finora rimasto indenne dall'emergenza Coronavirus. Per un parere in merito, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il Ds della Vibonese Simone Lo Schiavo: "Ci saranno ripercussioni importanti su tutta la Serie C, le istituzioni non possono fare orecchie da mercante altrimenti rischiamo il collasso del sistema calcio in terza serie. Non poter avere incassi dal botteghino per un mese, comprensivi di quelli delle trasferte, rappresenta una vera e propria ecatombe per i club medio-piccoli già oberati da scadenze economiche sempre più pressanti, se non si prenderanno adeguati provvedimenti la prossima stagione molte società dovranno fare i salti mortali per iscriversi al campionato. Anche perché potrebbe, a mio avviso, paventarsi una proroga del provvedimento di chiusura degli stadi fino al termine della stagione agonistica (25 aprile, ndr)".