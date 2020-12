ESCLUSIVA TMW - Ds Virtus Francavilla: "Ora servono solo passi avanti. E il Governo aiuti la C"

esclusiva Ds Virtus Francavilla: "Ora servono solo passi avanti. E il Governo aiuti la C"

Una Virtus Francavilla in ripresa, una Virtus Francavilla che ora prova a ripetere le scorse stagioni, tentando di agganciare il treno playoff che dista solo tre punti: quando davanti ci sono non solo le gare del girone di andata da terminare, ma anche un intero girone di ritorno.

Della situazione in casa biancazzurra, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne hanno parlato con il Ds Mariano Fernandez.

Un avvio di campionato tra alti e bassi: come giudica questa prima parte di torneo della Virtus?

"Anche se speravamo in un avvio migliore, l'inizio di stagione non è stato facilissimo, alle buone prestazioni non seguivano risultati, abbiamo ottenuto meno di quanto avremmo meritato, anche se la responsabilità di quanto non raccolto è solo nostra: adesso però siamo più quadrati, i ragazzi hanno capito bene il momento. Ci servono punti, dobbiamo farli".

Anche dall'esterno la squadra è apparsa cresciuta. Come la vede maturata?

"Nella squadra vedo una nuova compattezza, una mentalità diversa: per far venire fuori le nostre qualità tecniche, che abbiamo, servono anche concentrazione e cattiveria, non possono mancare. Il campionato è difficile, ogni errore si paga cara, non possiamo permettercene: ora servono solo passi avanti, i passi indietro non sono concessi. Già a partire dal match di domenica con la Cavese, che come noi ha bisogno di punti".

Un girone sicuramente particolare il C: il fatto di essere un numero dispari di formazioni può incidere?

"No, non credo. Certo, nessuno si aspettava questa situazione, ma non è determinante: pesano semmai di più altre cose. Giocare molte gare ravvicinate, a esempio, non permette di preparare al meglio la settimana, penalizza il lavoro. Ed è più surreale giocare senza pubblico, alle volte non sembra calcio, ma ormai anche a questo siamo abituati, per quanto poi si speri che la situazione vada migliorando e si possa presto tornare alla normalità. Per noi i tifosi sono una spinta importante".

Oltre all'aspetto calcistico, c'è anche il lato economico sul quale incide il Covid-19...

"Indubbiamente. Con questa situazione vengono a mancare incassi, sponsorizzazioni e molti club contano su questo, anche perché i tamponi e le trasferte sono spese ingenti, i presidenti stanno facendo uno sforzo enorme. C'è un dialogo con il Governo per dei sostegni, un aiuto serve, in Serie C non ci sono gli introiti di B e A. Noi avevamo programmato dall'inizio la stagione per fare le cose giuste, la cessione di certi giocatori e le plusvalenze ci hanno aiutato, ma ovviamente vogliamo fare anche risultati".

A proposito di cessioni: sta già lavorando per il mercato di gennaio?

"E' sempre presto, ci sono tre gare da giocare e per noi saranno fondamentali, l'unica cosa che ci deve interessare è fare bene e crescere, vedere che i ragazzi hanno voglia di stare con noi. Più avanti vedremo il da farsi".

Dove può arrivare la Virtus Francavilla?

"Come tutti gli anni, l'obiettivo primario è la salvezza, unita alla valorizzazione dei giovani, ma è chiaro che ci piacerebbe migliorare di volta in volta, gli ultimi campionati sono stati importanti. La situazione di difficoltà è vissuta da tutto il sistema calcio, virus e infortuni penalizzano tutti, basta solo risolvere i problemi che si creano: noi lo dobbiamo anche per rispetto al nostro presidente, che sta davvero facendo tutto il possibile".