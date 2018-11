ESCLUSIVA TMW - Ds Volume: "Lascio a Matera un buon lavoro"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pochi giorni fa è stato sollevato dall'incarico di direttore sportivo del Matera, pur avendo partecipato in estate alla ricostruzione tecnica della squadra e al ribaltone societario seguito all'abbandono dell'ex patron Columella. Per Luigi Volume, tarantino doc ed ex Ds del Taranto, è già tempo di un primo bilancio personale. E il bicchiere, per lui, è sicuramente mezzo pieno. "Inizialmente è stata dura perché tanti giocatori non erano così convinti di sposare il progetto Matera - rivela a TuttoMercatoWeb -. C'era incertezza sul futuro del club e neanche si sapeva se il Matera avrebbe partecipato o meno al campionato. Tuttavia sono riuscito a costruire una buona squadra con un budget limitato, andando a prendere atleti motivati, magari di categoria inferiore ma che mi garantissero lealtà ed attaccamento senza pensare principalmente all'aspetto economico. Volevo elementi che si adattassero al contesto, laddove calciatori più importanti avrebbero semmai sollevato problemi già sul pagamento mensile senza aspettare la scadenza bimestrale. Ho adottato questa strategia che fortunatamente ha dato riscontri sul campo: il Matera con otto punti, e una partita in meno rispetto a Rieti e Bisceglie, oggi sarebbe sopra Paganese e Viterbese e in piena lotta per la salvezza. Abbiamo sfruttato anche le valorizzazioni grazie a Milan e Torino: operazioni che ci hanno permesso di non pesare sulle casse della società. Il mio bilancio personale è positivo, lo dicono i numeri".

Ma come è maturato questo esonero?

"Sono stato mandato via in quanto si veniva da qualche sconfitta. Poi la società aveva i suoi uomini e le sue idee e, legittimamente, ha virato da un'altra parte. L'importante però è che questa squadra, costruita con pochi spiccioli, non abbia mai sfigurato. Io comunque ho preso a cuore le sorti del Matera e mi auguro che possa salvarsi. Faccio un grande in bocca al lupo al presidente Lamberti, ai giocatori e a tutto l'ambiente affinché si riesca a raggiungere quest'obiettivo. Resto un tifoso del Matera".

In D come vede il suo vecchio Taranto?

"Per me ha qualcosa in più delle altre, anche del Cerignola stesso. Il Taranto ha una società solida ed un grande presidente, che ama la propria città e la propria squadra. Questo costituisce una marcia in più. Sicuramente il club non baderà a spese e si farà trovare preparato alla riapertura del mercato. E poi conosco personalmente mister Panarelli e so che il livello della sua preparazione è eccellente. Ci sono tutti i presupposti per vincere e mi fa anche piacere che due miei pupilli come Favetta e D'Agostino stiano facendo bene. Insomma, il Taranto è in mani sicure: ha un ottimo allenatore e una grande società".

Questa crisi del sistema calcio ce la siamo messa alle spalle o il peggio deve ancora arrivare?

"Quando si parte in modo asimmetrico, con squadre che magari fino al giorno prima non sanno dove andare a giocare, un campionato ne esce già falsato. E' chiaro che tutta questa vicenda è stata paradossale, tutti ci siamo fatti una certa idea. Mi auguro che in C il presidente Ghirelli possa contribuire a normalizzare il quadro. Noi dobbiamo recuperare principalmente normalità".

Il suo futuro?

"Giro i campi e mi aggiorno, dando un occhio a tutte le categorie. C'è sempre da imparare a da migliorarsi".