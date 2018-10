ESCLUSIVA TMW - Entella, Boscaglia: "La situazione sta diventando insostenibile"

Fonte: Inviato a Chiavari (GE)

Preparare un allenamento non avendo l'obiettivo della partita è certamente un compito non facile. Lo sa benissimo Roberto Boscaglia. Il tecnico dell'Entella ha parlato ai nostri taccuini della situazione che coinvolge il suo club.

Se lo aspettava tutto questo clamore attorno alla società e attorno alla squadra?

"No. Non me lo aspettavo perchè non era nei nostri pensieri quello di non riuscire a giocare fino a metà ottobre. Però ci sono stati degli eventi che hanno condizionato il nostro cammino, la giustizia sportiva ha fatto il suo corso ma nonostante ciò abbiamo sempre dei problemi fra ricorsi e controricorsi. Stiamo aspettando. Noi, che siamo gente di campo, aspettiamo di giocare. Vedremo quello che succederà".

Come stanno rispondendo i ragazzi?

"La squadra sta rispondendo bene nonostante non ci sia un obiettivo per quanto riguarda la scadenza di partite da giocare. Il problema è che la situazione sta cominciando a diventare insostenibile nonostante i ragazzi stiano facendo tanto, il massimo, sia durante durante gli allenamenti sia con comportamenti esemplari fuori dal campo. Anche durante tutte le amichevoli e durante le partitelle in famiglia che siamo costretti a fare visto che è impossibile trovare una squadra ma è normale perchè siamo nel mezzo di ottobre e tutte le squadre sono super impegnate. Adesso la palla passa di nuovo al TAR con la speranza che ci possano far giocare il prima possibile nella categoria che meritiamo, che sicuramente ad oggi è la Serie B".

Quanto è complicato dal vostro punto di vista preparare l'allenamento senza l'obiettivo della partita?

"E' molto complicato. Stiamo lavorando moltissimo su noi stessi. Stiamo cercando di ampliare un po' il nostro modo, fra virgolette, di inizio campionato. Stiamo avendo un po' più tempo per poter lavorare su altre dinamiche tattico però sta cominciando a mancare la partita. Quello che ti dà la partita non te lo dà nessuno. Non è una questione solo atletica ma anche emotiva. Fare un lavoro in allenamento è una cosa, farlo in partita è un'altra. C'è uno stress che viene unito a motivazione ed emozione".

Quando si tornerà in campo ci sarà un rischio di sovraccarico di energie nervose?

"Questo sicuramente sì. Indipendentemente dalla categoria abbiamo lo stesso numero di partite da recuperare. E' normale che non possiamo giocare tutte le partite messe insieme, vedranno loro come inserirle. Nonostante noi abbiamo comunque un buon gruppo non c'è rosa al mondo che possa soperire a quello è che è lo sforzo fisico di tante partite una dietro l'altra. Consideriamo che in questi due mesi e mezzo fino, da ora fino al 30 dicembre, dovremo giocare dalle 19 alle 21 partite".

Nelle tre gare giocate sono arrivate altrettanto vittorie, specialmente in Coppa Italia.

"Da questo punto di vista sono molto contento. E' stato tutto bello finché è stato tutto lineare. Poi è subentrato tutto quel discorso giuridico, più amministrativo che di campo. La rosa è buona però, ripeto, devi testarlo in campo. Finché lo abbiamo fatto le cose sono andate bene ma poi devi giocare e rigiocare. Noi ora è da un bel po' che non facciamo partite ufficiali. Diventa, ripeto, abbastanza difficile ma nonostante ciò crediamo che si possa fare giustizia e che ci diano il campionato che meritiamo, e che sapete bene tutti qual è. Soprattutto che la cosa si risolva il più presto possibile".