ESCLUSIVA TMW - Entella, Icardi ritrova la 'sua' Roma: "Sarà bellissimo"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Romano e romanista, quella contro la Roma sarà una sfida particolare per Simone Icardi, centrocampista della Virtus Entella che ha parlato a TMW della gara di Coppa Italia: "Sarà un'emozione grandissima, adesso non riesco a farmene un'idea. Più ci avviciniamo più senti l'emozione della partita di giocare contro una squadra come la Roma".

Giocherai contro alcuni tuoi idoli, se così si può dire.

"Sarà bellissimo. Chi ama il calcio, ha una squadra preferita, sa quello che vuol dire. Sarà bello reincontrare giocatori come Lorenzo Pellegrini con cui abbiamo giocato bene nelle giovanili, poi abbiamo fatto percorsi diversi".

Come ci arrivate?

"Stiamo lavorando da una settimana, siamo rientrati dalla sosta. Abbiamo fatto bene sia a livello fisico che tattico, vogliamo fare una bella partita".

Tante gare in pochi giorni.

"Abbiamo cominciato a novembre, siamo un gruppo unito e compatto, fatto da ottimi giocatori, ci arriviamo con la consapevolezza di dover affrontare un tour de force".

Siete in lotta per la B.

"L'obiettivo è quello, tornare in Serie B. Dobbiamo conquistarcelo come abbiamo fatto in Coppa Italia".

È difficile essere considerati i favoriti?

"In parte è anche bello, tutti ci studiano e ogni volta dobbiamo impegnarci di più, è un campionato difficile e lo sapevamo".