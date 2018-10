ESCLUSIVA TMW - Entella, Paroni: "Noi vittime di una situazione paradossale"

Sono ore di grande attesa in casa della Virtus Entella. Domani la Giustizia Sportiva si esprimerà sul destino del club ligure, in bilico da un mese fra Serie B e Serie C. Una situazione paradossale (per non dire folle) che ha nei calciatori dei Diavoli Neri dei protagonisti silenziosi e trascurati. TuttoMercatoWeb.com ha dato voce alla rosa del club di Chiavari attraverso le parole del portiere, Andrea Paroni.

Poco meno di un mese senza giocare. Dal primo match di Serie C vinto in rimonta contro il Gozzano a questa attesa che sembra senza fine. Come si vive un momento del genere?

"Le nostre vicissitudini in realtà sono iniziate con il via al ritiro precampionato, vissuto nell'attesa di una sentenza legata alla situazione del Foggia e poi trasportate sulla vicenda del Cesena. Abbiamo vissuto tutto questo periodo fra la rabbia e la voglia di riscatto dopo la retrocessione dello scorso anno e la speranza di una riammissione in Serie B. Una riammissione che il Collegio di Garanzia del Coni ha sancito già alcune settimana fa, ma che la FIGC ha impugnato. Da quel momento per la nostra squadra è iniziato un calvario fatto di allenamenti senza l'obiettivo della partita domenicale, ma pur sempre con la voglia di dare il massimo per questo club. Tutti noi siamo vittime di questa situazione, che ha privato anche alcuni miei compagni di potersi giocare le proprie chance in vista di un rinnovo di contratto o di un'opportunità di mercato. La serenità non sappiamo più dove abiti di casa. Adesso quello che possiamo augurarci noi, come calciatori della Virtus Entella, è che si arrivi ad una decisione. Ovviamente speriamo nella Serie B, ma vogliamo comunque tornare in campo, vogliamo giocare. Consapevoli che la nostra potrà essere ad andamento lento, con un programma di gare davvero intenso".

In attesa della decisione di domani, che idea si è fatto sulla nuova Serie B, vissuta da spettatore interessato?

"La cadetteria è un campionato imprevedibile ma le difficoltà in cui sono incappate formazioni come Benevento e Palermo dimostrano il buon livello del torneo. Al tempo stesso il rendimento di squadre come Pescara e Cittadella fa capire che nessuna gara può essere considerata semplice o scontata. Da parte nostra dovremo essere bravi ad indirizzare la rabbia accumulata in queste settimane".

Una nota positiva può essere quella dello sbarco del mondo Entella di Antonio Cassano.

"La prima impressione è stata molto buona. Si è fermato a parlare con noi, per capire come abbiamo vissuto questi giorni di attesa. Averlo con noi sarebbe, sicuramente, un grande stimolo. Cassano porta con se grande entusiasmo. Speriamo che rimanga con noi".