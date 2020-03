esclusiva Eziolino Capuano: “Diego Costa, no comment. Coronavirus verme da schiacciare”

“Capisco tutti che in questo momento vorrebbero uscire. Soprattutto i più giovani. Ma il Coronavirus è un problema reale. Non facciamoci prendere dalla paura. Restiamo a casa, è la scelta migliore per sconfiggere questo verme. No, non lo chiamo virus: è un verme che dobbiamo schiacciare. E affinché i vermi non aumentino dobbiamo fare sì che il contagio non esista”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore dell’Avellino, Eziolino Capuano. “Domenica in Serie A non si doveva giocare? Beh, ieri si è giocato in Champions League, ad Anfield addirittura con una cornice di pubblico notevolissima. Il problema andava affrontato prima e dire che non si doveva giocare sarebbe riduttivo”

I tifosi del PSG dopo la partita erano in massa, fuori dallo stadio.

“Presi dall’entusiasmo non si sono resi conto di ciò che stava accadendo. Avrebbero dovuto vigilare le autorità”.

L’esempio dovrebbero darlo i calciatori, i campioni. E invece Diego Costa ieri ha fatto finta di tossire davanti ai giornalisti.

“È meglio che non dica ciò che penso. Mi limito a dire: no comment. Qui il problema è serio, va combattuto. Seguiamo ciò che ci viene detto. E poi ci rialzeremo. Ne abbiamo passate tante, supereremo anche questa”.

E lei, come trascorre le sue giornate, a casa?

“Ho visto le mie partite, gli errori, vedo altre gare e giocatori di cui magari non ho una conoscenza notevole. Il tempo passa velocemente”.

E i suoi calciatori?

“I miei giocatori sono ragazzi seri. E vanno capiti perché sono lontani dalle famiglie. I calciatori sono quelli più ad alto rischio perché stanno tutti insieme ma il mio pensiero va a chi oggi è in fabbrica, alle forze dell’ordine, ai medici e gli infermieri. Ho un parente che fa il medico e vi assicuro che non dorme da trentasei ore”.