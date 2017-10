ESCLUSIVA TMW - Faccenda: "Pisa per ora molto indietro. Vedrei bene Firicano"

© foto di Federico De Luca

Il Pisa ha deciso di esonerare oggi Carmine Gautieri dopo le ultime negative prestazioni della squadra. In attesa della scelta del nuovo tecnico (squadra per ora affidata ad interim a Michele Pazienza), abbiamo analizzato la situazione dei nerazzurri con Mario Faccenda, grande ex del Pisa: "Quando ho visto la squadra contro il Siena - dice a Tuttomercatoweb.com - finì 0-0 ma a livello tattico il Pisa non mi aveva convinto. Mannini ad esempio era stato schierato come quarto di difesa. L'esonero dispiace sempre ma il primo che paga è l'allenatore. La squadra è stata costruita per vincere mentre il Livorno è più avanti e gli ultimi due risultati sono stati davvero negativi. Peraltro contro il Gavorrano in dieci non è riuscito a vincere. Con questa decisione si cerca di dare una scossa alla squadra che adesso sarà più responsabilizzata".

Diceva della squadra: competitiva per arrivare prima?

Come nomi sì, ma per come l'ho vista col Siena dico di no. I bianconeri se avessero vinto non avrebbero rubato nulla. Ho visto problemi tattici e anche a livello fisico il Pisa mi è sembrato indietro".

Chi deve scegliere il pisa come allenatore?

"Mi sento di 'sponsorizzare' Aldo Firicano perché se lo merita. Conosce bene la categoria e può dare una gran mano al Pisa. E' preparato e ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa".