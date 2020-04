esclusiva Fedato: “Non sarà un problema giocare in estate. Stipendi, no a discorsi generici”

“Cerco di migliorare me stesso con lavori fisici mirati, non è semplice a livello di testa perché non si capisce ancora se si tornerà a giocare”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex attaccante della Sampdoria, Francesco Fedato, attualmente in forza al Gozzano. “Sto cercando di fare il più possibile. Riprendere non sarà facile. Non ci spaventa giocare in estate ma più che altro la confusione che c’è attorno alle questioni organizzative. Riduzione stipendi? Non si può fare un discorso generico. Anche nelle stesse categorie c’è chi guadagna più e chi meno”.

Continuità e ritorno graduale ai suoi livelli. Fedato analizza la sua stagione: “Sono contento perché è stata una stagione che mi ha dato continuità. Ho fatto bene. Anche se a livello di squadra qualcosa non è andata bene. Ho scelto il Gozzano per trovare la continuità che mi serviva. Sono maturato molto in campo e fuori, ho giocato sempre. Sto bene”.

E infine spazio per un’iniziativa solidale. Ai tempi del Coronavirus Fedato ha deciso di aiutare la sua città, Noale. “Un modo per dare una mano alle persone in difficoltà. Attraverso gofoundme - conclude - è possibile fare una donazione e aiutare chi ha bisogno”. Gol e prestazioni di livello. Ma Fedato brilla anche fuori dal campo.