ESCLUSIVA TMW - Feralpisalò, Carraro: "Ai playoff per vincerli. Padova? Molto forte sulle palle inattive"

Feralpisalò, Carraro: "Ai playoff per vincerli. Padova? Molto forte sulle palle inattive"

Padova-Feralpisalò è uno dei match più attesi e interessanti del secondo turno dei playoff promozione di Serie C. Ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com Federico Carraro, centrocampista dei Leoni del Garda ne ha analizzato i contenuti: "Arriviamo alla partita dell'Euganeo in buona condizione di forma - racconta il prodotto del vivaio della Fiorentina - anche se è chiaro che dopo mesi e mesi di inattività la condizione non potrà essere quella ottimale per affrontare un test così impegnativa".

Quali le armi più pericolose del Padova?

"L'esperienza di alcuni loro elementi, ma anche la capacità di capitalizzare le palle inattive. Soprattutto in un match da dentro o fuori".

A livello ambientale quanto peserà l'assenza del pubblico? Le è mai capitato?

"Sinceramente sarà la prima volta per me. E' difficile, però, capire quale potrà essere l'impatto sulla partita. Sicuramente sarà molto strano e per me, che sono di Padova, sarà un ulteriore dispiacere dato che, a cose normali, sarebbe venuta allo stadio tutta la mia famiglia e tanti miei amici".

La Feralpisalò partecipare ai playoff perché... Finisca lei la frase.

"Vuole vincere. Altrimenti la società non si sarebbe accolata tutti i costi obbligatori per la ripresa. Sarà senza dubbio un traguardo difficile da raggiungere perché vincere cinque gare in queste condizioni non è una cosa da tutti i giorni".

Bari squadra in pole per la promozione?

"Pensare ad una favorita assoluta è complicato. Anche perché le gerarchie possono essere cambiate dopo tanti mesi d'inattività. Facendo un esempio, entrare dopo gli altri può essere un vantaggio in termini di freschezza ma anche uno svantaggio perché non hai minuti nelle gambe. Per questo è praticamente impossibile fare previsioni".