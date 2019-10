ESCLUSIVA TMW - Fermana, Conti: "Tutti sotto esame, la squadra lo sa"

© foto di Uff. Stampa Fermana

Una svolta cercata e attesa, una svolta che deve bilanciare una classifica deficitaria che parla di soli 9 punti in 11 partite. Non un momento top per la Fermana, reduce anche dal cambio in panchina, del quale il Dg Fabio Massimo Conti ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Una Fermana tra alti e bassi: cosa sta succedendo alla squadra, dopo una stagione su alti ritmi?

“E’ semplicemente un momento poco felice, in cui non è emersa la vera qualità di una rosa costruita per salvarsi tranquillamente. Qualche problema indubbiamente c’è, ma credo sia relativo a una lieve perdita di certezze che è arrivata da un cambio di atteggiamento tattico che ha destabilizzato il gruppo. Si è purtroppo arrivati all’esonero di Destro, un passo fatto con grande dispiacere, ma il nostro primo obiettivo deve essere quello di salvaguardare la categoria, una scossa serviva”.

Perché la scelta è ricaduta poi su Antonioli?

“Il mister conosce bene il nostro girone, ha allenato in piazze importanti e conosce anche la nostra. Darà nuovo equilibrio alla squadra, che deve per altro essere consapevole che un esonero è la sconfitta di tutti”.

Un messaggio alla squadra?

“I ragazzi sanno benissimo che sono tutti sotto esame, nel calcio paga sempre il mister e i giocatori la fanno franca, ma in questo caso, come detto, sono tutti sotto osservazione. E' giusto che il mister abbia un periodo, in ottica futura, per studiare attentamente la rosa, per poter poi eventualmente intervenire”.