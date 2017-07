ESCLUSIVA TMW - Fidelis, ag. Paolillo: "Loseto lo conosce, può essere il suo anno"

© foto di Giuseppe Scialla

C'è curiosità, in Puglia e non solo, sul campionato che attende il Bisceglie, che torna in Serie C dopo l'esperienza in C2 ormai datata 1998. Ne abbiamo parlato con chi conosce bene l'ambiente, il giovane agente Fabrizio Pantaleo, già manager dello sport e docente per la Guardia di Finanza di Bari, che fa parte dell'entourage di Layousse Diallo, arrivato a Bisceglie in prestito dall'Avellino: "È un ragazzo giovanissimo, difensore classe '97. Il Bisceglie, in generale, è una neopromossa che si sta ben attrezzando in tutti i reparti con il giusto mix di esperti e giovani".

Le altre pugliesi?

"Il Lecce in questo momento ha il solito unico obiettivo di inizio campionato, ovvero quello della vittoria del campionato. Un gradino sotto il Matera che chiaramente sono ormai anni che aspira al grande salto. La Fidelis Andria invece si è riorganizzata a livello dirigenziale, inserendo anche un allenatore mister come Loseto alle prime esperienze nella categoria ma molto preparato. Occhio al Monopoli che ha ritrovato mister Tangorra, con un direttore sportivo di grande esperienza come Alfio Peliccioni".

Chi da tenere sott'occhio?

"Un ragazzo che seguo e che quest'anno secondo me potrà fare bene è Ruggero Paolillo centrocampista centrale della Fidelis Andria. Già l'anno scorso aggregato alla prima squadra e capitano della Berretti. Loseto lo conosce bene e sa come sfruttare al meglio le sue capacità tecniche".

Come giudichi il nuovo regolamento sul rapporto fra under e over?

"Sono contento dell'abbassamento degli over, in quanto così facendo si cerca di inserire quanto prima le fasce verdi della propria squadra. Secondo me è giusto investire una buona parte del budget sui propri settori giovanili, si puo far crescere i campioni in casa. Soprattutto le piccole e giovani realtà così facendo potranno valorizzare i propri giovani e magari avere un ritorno immediato sia sportivamente utilizzandoli in campo, sia economicamente grazie ai minutaggi e alla possibilità di vedere valorizzate risorse interne anche in sede di mercato".