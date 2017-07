ESCLUSIVA TMW - Fidelis Andria, anche il Piacenza si muove per Mancino

Nicola Mancino © foto di Giuseppe Scialla

Ancora estimatori per il centrocampista offensivo della Fidelis Andria Nicola Mancino, che nelle ultime due stagioni ha segnato una cosa come 14 gol: sembra che oltre alla Sambenedettese e al Modena sia interessato alle prestazioni del giocatore anche il Piacenza, altra squadra di Serie C. Seguiranno sviluppi.