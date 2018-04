ESCLUSIVA TMW - Fondi, Luiso: "Entusiasmo e motivazioni forti per salvarci"

Terzo allenamento oggi per Pasquale Luiso, ultimo di un poker di allenatori che si sono avvicendati in questa travagliata stagione del Racing Fondi. Restituire autostima e fame di vittorie ad un gruppo smarrito, questo l'imperativo più impellente per il neo trainer dei laziali che martedì ha rimpiazzato Stefano Sanderra. Domenica tra le mura amiche ci sarà lo scontro diretto con la Paganese, un match da non fallire anche per guadagnarsi un possibile piazzamento favorevole nei play-out. Per Luiso, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, inizia dunque un'avventura difficile ma affascinante.

Operazione salvezza insidiosa ma ancora possibile...

"Ho grandissime motivazioni e farò di tutto per sfruttare questa chance che la società mi ha dato. In cinque gare ci giochiamo tutto ed è per questa ragione che in campo scenderà solo chi sta bene ed è motivato come lo sono io. Partiranno tutti alla pari, al di là dei nomi. Bisognerà dare l'anima e sputare sangue. Voglio una squadra che lotta e che corre fino allo sfinimento. Fatto sta che questo gruppo è competitivo, anche se ha la necessità di ritrovare serenità. In questo senso, sto lavorando molto sull'aspetto mentale. Ma è normale che ci si debba ritrovare dal punto di vista psicologico visto che in questa stagione sono stati cambiati ben tre allenatori e tanti moduli di gioco. Trasmettere ai ragazzi entusiasmo, fame, voglia di giocare e tranquillità: questo è il mio desiderio. E spero di aver già dato in parte questo input. Poi sarà il campo a parlare".

Domenica al Purificato arriva la Paganese in una gara che forse vale una stagione.

"E' uno scontro diretto fondamentale. Bisognerà tenere in debita considerazione le motivazioni di una squadra a cui De Sanzo ha trasmesso compattezza e rabbia agonistica, da bandiera di questo club ed innamorato di quei colori. Tuttavia anche la Paganese troverà un avversario arrabbiato e pronto a combattere. So che verranno qui per prendersi i tre punti e, a maggior ragione, sarà una bella sfida perché anche noi vogliamo vincere. E proveremo a farlo con tutti i mezzi possibili".

In che modo affronterà gli azzurrostellati?

"Sto provando varie soluzioni e non ho ancora deciso. Di positivo c'è che il gruppo ha le caratteristiche tecniche per interpretare diversi moduli come del resto ha fatto durante questa stagione. Sabato scioglierò ogni riserva dopo la rifinitura, anche in base all'ossatura titolare a cui darò fiducia. Contro la Paganese potrei mettermi a specchio con una difesa a tre o giocare a quattro dietro. Non escludo nulla. Mancherà Paparusso, che è squalificato, ma rientrerà un giocatore importantissimo come Vastola".