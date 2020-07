ESCLUSIVA TMW - Foscarini: "Padova pronto per la B. La Feralpi? Non avrà niente da perdere"

esclusiva Foscarini: "Padova pronto per la B. La Feralpi? Non avrà niente da perdere"

Fra i decani degli allenatori di Serie B e C c'è senza dubbio anche Claudio Foscarini. Il tecnico veneto nella sua ultima avventura in panchina targata 2018 ha lavorato al Padova, club atteso domani dal match del secondo turno dei playoff promozione contro la Feralpisalò. Ecco cos'ha raccontato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com sulla formazione biancoscudata:

Mister, come vede il Padova di Mandorlini?

"Bene. Ho visto la gara contro la Sambenedettese e ho visto una squadra di qualità, che ha portato a casa il passaggio del turno nonostante i tre mesi d'inattività. Puntando sull'esperienza dei suoi giocatori migliori".

In quest'ottica c'è un giocatore al quale lei affiderebbe la giocata decisiva?

"Chi mi conosce lo sa. Ho sempre apprezzato molto le qualità di Ronaldo. E' un giocatore in grado di trovare sempre il modo di servire palloni pericolosi agli attaccanti. Ha i tempi per l'imbucata decisiva. E sa far male anche con le palle inattive. Un dettaglio assolutamente non da poco".

La Feralpisalò, invece, che squadra è?

"Bene attrezzata e che potrà giocare senza nulla da perdere contro una formazione come il Padova. La pressione, a mio modo di vedere, sarà infatti tutta sugli uomini di Mandorlini. A favore della Feralpi, poi, potrà esserci anche il fattore ambientale dato che le porte chiuse annulleranno o quasi il giocare in casa del Padova".

Quali, infine, le favorite assolute per la promozione in Serie B?

"Si sente molto parlare del Bari, ma io ci vedo anche il Padova tranquillamente in lizza per il salto di categoria. Non dimentichiamoci l'importanza e l'esperienza di un tecnico come Andrea Mandorlini, che in carriera ha fatto bene anche in Serie A. Le sue capacità saranno determinanti per il cammino della squadra".