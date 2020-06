esclusiva Foti: "Reggina, Serie B meritata sul campo. Risultato davvero importante"

vedi letture

Il nome della Reggina nel mondo del calcio è legato a doppio filo a quello di Lillo Foti, presidente con il quale il sodalizio calabrese è arrivato fino al palcoscenico della Serie A. Oggi, nel giorno del ritorno in cadetteria degli amaranto, lo stesso Foti ha commentato la promozione ai microfoni di TuttoMercartoWeb.com: “Credo che sia un risultato importante, che riporta la Reggina in una categoria di lustro. Merito della nuova proprietà che è riuscita a riportare grande entusiasmo in città. Mai dubitato della promozione? Credo che questa squadra e questa società si siano meritate sul campo, gara dopo gara, questo traguardo. La classifica ha dimostrato in maniera chiara il valore della squadra”.