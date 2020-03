esclusiva Fracchiolla: "Le porte chiuse incidono, sportivamente ed economicamente"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è intervenuto l’ex Ds della Virtus Francavilla ora consulente di mercato del Lecco Domenico Fracchiolla, che ha fatto il punto della situazione circa il momento nazionale che si sta vivendo: “Nel Girone A non giochiamo da tre settimane, i ragazzi stanno aspettando l'evolversi della situazione ma vedo molta partecipazione nel corso degli allenamenti, saranno tutti pronti quando riprenderà il campionato. È chiaro che per adesso è inutile guardare troppo oltre e pensare a cosa potrebbe succedere, si possono fare al massimo valutazioni su quello che è stato: ho osservato il Girone C, le porte chiuse incidono molto, non solo a livello economico ma anche sportivo. Ben cinque squadre in trasferta hanno centrato punti espugnando fortini per chi giocava in casa. Ma anche la salute di una nazione va tutelata: aspettiamo e vediamo che succederà”.