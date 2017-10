ESCLUSIVA TMW - Fraschetti: "Livorno ottimo. Piacenza-Pisa da tripla"

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Fabio Fraschetti, ex tecnico di Cuneo e Santarcangelo, ha analizzato i temi del Girone A di Serie C: "E' un gruppo competitivo dove il Livorno ha già dimostrato di avere una quadratura ottimale e con un buon margine di vantaggio. Il girone però è molto equilibrato dove c'è lotta anche nelle zone basse della classifica".

Il prossimo weekend vede in Piacenza-Pisa uno dei match più interessanti

"A mio avvio si tratta di una partita da tripla perché il Pisa con le qualità che ha può fare risultato su ogni campo, del resto è stata costruita per un campionato di vertice anche se si è persa fra alti e bassi. Il Piacenza, invece, ha un'ottima struttra di squadra e una condizione tecnica di livello".

In chiusura, quale futuro per lei?

"In questo momento continuo il mio lavoro di aggioramento, seguendo partite di Serie C che per anni è stato il mio palcscenico. Cerco di sfruttare al meglio questa sosta forzata".