ESCLUSIVA TMW - Galante: "Lucarelli sta dimostrando il suo valore. Livorno? Dispiace vederlo così"

esclusiva Galante: "Lucarelli sta dimostrando il suo valore. Livorno? Dispiace vederlo così"

Tra i personaggi che hanno segnato la storia del Livorno, c'è sicuramente Fabio Galante, attuale brand ambassador dell'Inter. I microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato l'ex difensore per un suo commento in merito agli ultimi convulsi mesi della società labronica.

Un Livorno che, a livello societario, sta vivendo momenti non sereni, che seguono alla bruciante retrocessione: ti aspettavi una situazione del genere?

"Se parto dal presupposto di come mi ricordo Livorno, un club dai grandi risultati con cui io giocavo anche le coppe europee e la A, non mi sarei mai aspettato di vederlo in C, al massimo di trovarlo in B a lottare di nuovo per la promozione. Potevo anche pensare che Spinelli lasciasse, ma non che ci fossero tutti questi problemi legati al suo addio. Abitando a Milano non giudico la situazione, non la conosco, ma dispiace vedere e leggere certe cose. Per fare calcio, anche in C, servono disponibilità economiche abbastanza elevate, è inutile sennò addentrarsi in una situazione per poi richiamare il vecchio presidente a salvare il tutto: che interesse si ha a comprare una società se poi non se ne può sostenere in pieno la gestione? E' questo quello che mi chiedo spesso, ed è un discorso che vale per il calcio in generale".

Sul campo la squadra sta però dando una grande risposta, nonostante le mille difficoltà.

"Si, squadra e allenatore stanno davvero dando il massimo, spero che il mercato non incida negativamente sul gruppo che ha attraversato mille peripezie ma non ha mai mollato. Le situazioni esterne spesso si ritorcono contro sul campo, se non c'è un ambiente sereno viene difficile lavorare, per quanto tutti possano dare il massimo, ed è anche per questo che spero tutto si risolva".

Agli antipodi del Livorno c'è la grande stagione di Cristiano Lucarelli alla Ternana: soddisfatto per il tuo ex compagno?

"Cristiano ha trovato l'ambiente giusto, è stata fatta un'ottima campagna acquisti e lui sta dimostrando il suo valore per altro nel girone più difficile di tutta la Serie C, dove c'è davvero una folta concorrenza. Sta facendo un ottimo lavoro, sono felice per lui".