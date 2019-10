ESCLUSIVA TMW - Galderisi: "Monza dominante. Girone B puro spettacolo"

Archiviato il turno infrasettimanale, l'undicesimo della stagione, in Serie C si può fare una prima analisi dello stato di salute del campionato di terza serie. Per farlo, la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha intervistato uno dei tecnici con maggiore esperienza nella categoria: Giuseppe Galderisi.

Mister iniziamo il viaggio in Serie C dal Gruppo A dove il Monza la fa da padrona. Gli equilibri qui sembrano già ben delineati.

"Quando una squadra in undici giornate vince per ben nove volte direi che si è già una chiara idea del suo valore. Ma non mi aspettavo niente di diverso da una società che ha come presidente Silvio Berlusconi. La squadra è forte, il tecnico è preparato e con esperienza. L'unica cosa a cui dovranno fare attenzione è di non dare per scontato nulla. Il girone è complicato ma non certamente impossibile per una squadra come il Monza".

Rivali ne vede?

"Ai nastri di partenza vedevo Robur, Carrarese e Novara come le più accreditate, ma al momento solo i bianconeri sono relativamente vicini al Monza".

Nel Gruppo B, invece, non è una "padrona", ma grande battaglia.

"Spettacolo puro! Vicenza, Reggiana, Piacenza e Padova sono tutte società importanti e blasonate che hanno costruito rose competitive. Mi è piaciuto molto il lavoro di Matteassi a Piacenza e fra le altre cito il SudTirol post Zanetti che è davvero una bella squadra".

Infine il Gruppo C, dove la concorrenza per il primo posto è tutt'altro che di scarsa levatura.

"Per adesso la Reggina sta facendo molto bene, ma tutte le altre big sono sicuro che rientreranno in corsa. Dal Bari, alla Ternana, passando per Catania e Catanzaro che nelle scorse ore hanno cambiato guida tecnica".

Dalle certezze alle sorprese di questo campionato. Quali sono secondo lei?

"Nel C dico il Potenza che sta stupendo tutti per la solidità che mette in campo. Aver incassato due gol in undici giornate è qualcosa di clamoroso. Nel Gruppo A invece sia Renate che Pontedera hanno lavorato molto bene in estate e adesso hanno squadre complete. A Pontedera poi oramai sono una certezza nello scovare e valorizzare giovani talenti. Infine nel Gruppo B scelgo la Virtus Verona di Fresco. Non è mai semplice costruire una squadra di questo livello e lui ci è riuscito puntando sulla voglia di rivincita di tanti giocatori di ottimi livello che arrivavano da annate complicate. Nelle fila della Virtus poi c'è un giocatore che mi piace tantissimo: Raphael Odogwu. Farà parlare di se".

Undici giornate, diciassette esoneri. Che ne pensa?

"Che sono tanti. Troppi. Purtroppo in realtà di maggior tradizione ed ambizione gli allenatori pagano la scarsa pazienza e la voglia di ambire subito al primato. È anche vero, però, che certe società hanno anche commesso degli errori in fase di progettazione della stagione se dopo due mesi dal via hanno deciso di cambiare guida alla propria squadra".

Chiudiamo col suo futuro. Dove vedremo Giuseppe Galderisi?

"Spero in panchina. Al più presto. Ci sono stati già un paio di contatti anche se poi non siamo arrivati alla conclusione. Ci tenevo poi a dire che per me è stato davvero difficile salutare Gubbio e il suo presidente Notari. Una piazza e una persona di grandissimo livello a cui auguro il meglio".