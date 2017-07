ESCLUSIVA TMW - Galigani: "Troppe perdite economiche. Ridurre le squadre"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Giorni frenetici per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C. A fare il punto della situazione sulla terza serie del calcio italiano, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è Vittorio Galigani.

Situazione critica in Seri C: se lo aspettava?

"Da inizio stagione dico che situazione è critica per la gestione globale che va oltre i 150 milioni e produce ricavi di solo 60: il sistema perde all'anno sui 90 milioni di euro, 60 club sono troppi, credo si debbano portare a 40 in assenza di una proposta per maggiori ricavi. Quest'anno poi i diritti tv saranno ulteriormente ridotti, e soprattutto B e C piangeranno questa riduzione".

Spariscono anche molte piazze gloriose.

"La tradizione sportiva piange quando non ci sono dirigenti capaci per mantenere i costi in quello che è parametro più idoneo della categoria".

Ti aspetti che dopo Como possano svenire altre squadre importanti?

"Bisogna sistemare Messina e Mantova che hanno una tradizione storica di rilievo, ma non c'è chiarezza da parte delle società per capire la situazione reale. E guardare a Messina: chiedono di fare abbonamenti ora, ma i soldi gestione attuale dove li vanno trovare? Oggi ci sono diverse squadre in sofferenza".