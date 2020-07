esclusiva Gautieri: "La Triestina merita rispetto. Voglio spiegazioni su situazioni assurde"

Tra le protagoniste di questi playoff giunti ormai alle semifinali, c’è stata la Triestina di mister Carmine Gautieri, che ha salutato il sogno Serie B nella gara contro il Potenza.

Che ha lasciato vari strascichi nell’ambiente alabardato, con l’Au Mauro Milanese pronto a fare un esposto per i torti arbitrali che la società sostiene di aver subito non solo in questo anno ma anche negli scorsi playoff .

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il tecnico.

Molto chiaro Milanese nella lettera aperta di alcuni giorni fa: c’è rammarico per questi playoff?

“Assolutamente si. Ancora mi chiedo come sia possibile che il direttore di gara, nel match contro il Potenza, non ci abbia dato un rigore evidente, avendo anche il fischietto in bocca: qua abbiamo una società perfetta, Milanese è un uomo di calcio che sa gestire tutto alla perfezione, in città si vive benissimo. Trieste e la Triestina meritano rispetto. E ora vorrei delle spiegazioni”.

Al netto di ciò, però, la stagione è stata in crescendo: avete espresso un ottimo calcio.

“Di questo sono soddisfatto, anche ai playoff abbiamo creato tante palle gol, colpito quattro legni… la squadra stava bene, sono molto soddisfatto dei ragazzi. Prima dello stop dovuto al Covid eravamo primi in classifica se si guardavano le ultime sei gare, ma alla fine anche ai playoff la squadra ha mantenuto un gran cammino, a livello di gioco e risultati”.

A proposito dello stop: era forse più logico riprendere anche il campionato di C?

“Per me si, andava ripreso. Alla fine ci sono squadre che hanno speso tantissimo per giocare una sola gara nel rispetto dei protocolli sanitari, non lo trovo molto giusto. Spero che dall’anno prossimo possa cambiare un calcio dove comunque Ghirelli sta portando avanti un buon lavoro”.