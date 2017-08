ESCLUSIVA TMW - Ghosheh: "Non ho firmato col Latina"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Shadi Ghosheh difensore italo-georgiano classe '87 smentisce di aver firmato col Latina. E spiega a Tuttomercatoweb.com.: "Mi hanno contattato vari club tra cui anche il Latina ma da qui a dire che sono in ritiro con loro ce ne passa anche perchè non è rispettoso nei confronti delle società che mi hanno contattato. Non ho firmato con il latina, non è vero. Sono ancora a Vicenza a casa, sto valutando la miglior proposta per me".