ESCLUSIVA TMW - Giana Erminio, Bardelloni: "Bruno mi chiamava ogni giorno"

© foto di Alberto Sartor

E' iniziata non troppo giorni fa la nuova avventura dell'attaccante Emanuele Bardelloni, fresco acquisto per il reparto avanzato della Giana Erminio. Il classe '90, in attesa dell'esordio ufficiale con i lombardi, si racconta ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Esordio, seppur in un'amichevole positivo con la nuova maglia: Bardelloni si presenta con una doppietta.

“Si, sono felice di aver trovato subito la via del gol, anche perché mi sono trovato subito bene con tutto l'ambiente biancazzurro. Tanti ragazzi che militano qui li conoscevo, su tutti Viotti, Bruno, Pinardi, Chiarello e Iovine, ma anche gli altri mi hanno accolto bene dall'inizio: ed è ovvio che lo spirito di gruppo agevola le cose”.

Con mister Albè invece qual è stato l'impatto?

“Anche con il tecnico ho avuto un buon impatto, è una brava persona. Onestamente il tutto è andato sopra le aspettative, e di questo sono felice”.

Cosa ti ha spinto ad accettare la proposta della Giana?

“Tutti mi hanno detto che qui si stava bene, e io avevo bisogno di trovare un ambiente dove si poteva lavorare con la giusta serenità, dove ci fosse un buon progetto che poi è stato quello che mi ha prospettato il club. Bruno mi chiamava tutti i giorni, ma anche gli altri ragazzi mi hanno convinto”.

Quindi più di tutti bomber Bruno a fare da intermediario (ridiamo, ndr).

“Eh si, Bruno è stato quello che più di tutti ha insistito, ma devo dire che anche Viotti ci ha messo del suo! (ride di nuovo, ndr) Con Salvatore avevamo giocato insieme al Real Vicenza, ci conoscevamo già, mentre con Viotti siamo praticamente cresciuti insieme, non avrei potuto non fidarmi di loro”.

Riparti da Gorgonzola dopo una stagione a Forlì, buona dal punto di vista personale ma non altrettanto da quello di squadra. Quali sono le aspettative che hai per la prossima stagione?

“E' vero, a Forlì io ho fatto bene, ma dispiace per come è terminata l'avventura di squadra. Io spero di riuscire a migliorarmi, negli anni di Lega Pro, se si escludono Venezia e Santarcangelo, ho sempre trovato continuità, ma spero anche di contribuire al collettivo: magari riusciamo a fare qualcosa in più rispetto a quello che i miei compagni hanno fatto nella passata annata!”.