ESCLUSIVA TMW - Giana Erminio, Bonalumi: "Messe solide basi per il futuro"

Fresco di rinnovo con la Giana Erminio, il difensore Simone Bonalumi proseguirà l'avventura in Lombardia, dopo la scorsa esaltante stagione che lo ha visto tra i maggiori protagonisti dei successi gianesi. Il classe '94 si racconta ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Sembrava fosse giunta al termine l'avventura in biancazzurro, prima l'annuncio del mancato rinnovo, poi quello del rinnovo avvenuto: cosa è successo in questi giorni?

“Quando si parla di rinnovo non è sempre immediato l'accordo, e tra me e la Giana era solo questione di trovare il punto di incontro. Io ero in scadenza, ed esattamente come ha fatto il club, ho visto quale fosse il da farsi: credo poi si sia arrivati alla scelta migliore”.

Si riparte dalla scorsa stagione, sicuramente la più importante della storia della società.

“Dopo l'ottimo campionato dello scorso anno credo si siano messe basi importanti per il futuro, e appunto, si riparte da li: mi aspetto buone cose a livello di gruppo. E immagino un campionato simile a quello passato, se non addirittura meglio”.

Dopo la crescita anche personale mostrata nel corso del campionato, da te stesso cosa ti aspetti?

“E' vero, sono cresciuto, ma non si deve mai essere troppo soddisfatti, si può sempre migliorare: e avere alle spalle una squadra che gira è sicuramente un vantaggio anche per le varie individualità. Del resto anche il personale dipende molto dall'amalgama del gruppo”.

La prossima Serie C è ancora da definire, di certo è che non cambierà la formula playoff. Che annata ti immagini?

“Negli ultimi due anni il tasso tattico della categoria si è alzato, la Serie C è adesso molto competitiva, e ci sarà da sudare per ottenere buoni risultati: nonostante sia un campionato livellato, verso l'alto, è anche difficile. Per arrivare tra i primi posti si deve essere bravi, così come si deve esserlo nei playoff: con la formula attuale sono molto spettacolari, ma soprattutto nelle gare secche occorre prestare la massima attenzione, è proprio necessario indovinare le prime partite, perché anche singoli episodio possono compromettere l'annata. Gli stimoli sono quindi tanti”.