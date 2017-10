ESCLUSIVA TMW - Giana, Iovine: "A Livorno puniti solo dagli episodi"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Con il suo gol ha tenuto vive le speranze della sua Giana Erminio di fare risultato a Livorno. Alessio Iovine, esterno classe 1991, è stato uno dei protagonisti del match. Ecco le sue parole a TMW: "Chi era allo stadio ieri ha assistito ad una bella partita. Forse ci meritavamo anche qualcosa in più del pareggio per il gioco espresso. Purtroppo gli episodi ci hanno condannato".

Visto il rendimento di questa prima parte di stagione qual è il vostro obiettivo per la stagione?

"E' presto per dirlo. Le somme potremo tirarle solo a marzo. Solo a quel punto potremo valutare la nostra posizione di classifica e capire dove potremo arrivare".

Sul piano personale, intanto, le cose stanno andando bene.

"Posso dire di essere soddisfatto, soprattutto per l'aspetto fisico dopo che lo scorso anno ho avuto a lungo a che fare con un problema alla caviglia. La preparazione estiva è stata decisiva. Il gol di ieri? Ovviamente sono contento, ma dispiace che non sia servito per portare a casa dei punti".

Dopo averlo affrontato ieri pensa che al Livorno spetti il ruolo di favorita per la promozione?

"Credo sia una delle favorite. Ad esempio non ho avuto ancora modo di vedere il Pisa e non posso esprimermi. Sicuramente il Livorno è fatto di giocatori di grande esperienza, che hanno giocato nelle serie maggiori. Credo che alla fine la vittoria se la giocheranno loro, con Pisa e Siena".