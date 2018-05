ESCLUSIVA TMW - Gravina: "Costacurta non ha ufficializzato niente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Poche parole ma chiare. Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, ha scelto i microfoni di TuttoMercatoWeb.com per commentare le dichiarazioni di Alessandro Costacurta che nelle scorse ore hanno aperto le porte all'ingresso delle seconde squadre in Serie C: "Costacurta non ha ufficializzato niente - afferma senza mezzi termini -. Le sue dichiarazioni sono state travisate perché l'idea delle seconde squadre in Lega Pro è e rimane pensata per la stagione 2019/2020, ma che saranno anticipate solo in caso di vuoti di organico per il raggiungimento delle sessanta partecipanti. Questo non significa che non ci saranno ripescaggi. Per quanto riguarda la mia categoria sono convinto di aver portato a casa un buon risultato mettendo paletti importanti. Adesso occorre attendere il comunicato ufficiale che arriverà a giorni".